Nevşehir Teknopark çocuk kulübünde korku meraka dönüşüyor

Nevşehir Teknopark'ta çocuklar ve canlılarla tanışma

Nevşehir Teknopark'ta yer alan Çocuk Kulübü, bilim, sanat ve eğitimi bir arada sunan atölye etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Sürüngenlerden böceklere, fosillerden değerli taşlara ve deniz canlılarına kadar farklı konseptlerde hazırlanan programlar çocuklara doğayı yakından tanıma imkânı veriyor. Etkinlikler sırasında çocuklar hem teorik bilgiler öğreniyor hem de canlıları gözlemleyip dokunarak deneyimleme şansı buluyor.

Korkudan meraka dönüşen anlar

Çocuk Kulübü görevlisi Dr. Burak Seçer, özellikle yılan, sürüngen ve böcek temalı atölyelerde katılımcıların başlangıçta çekingen ve korkulu olduğunu, ancak kısa sürede bu duygunun yerini merak ve ilgiye bıraktığını aktarıyor. Seçer'e göre çocuklar yaklaşık 15 dakika içinde canlılara alışıyor; daha sonra onlara dokunmak, incelemek ve detaylarını öğrenmek istiyorlar. Etkinliğin sonunda birçok çocuk alandan ayrılmak istemiyor; hatta bazıları için yaklaşık 3 saatlik program bile yetersiz kalıyor.

Çocukların en fazla ilgi gösterdiği canlılardan biri olarak öne çıkan köpek balıkları, genellikle belgeseller aracılığıyla tanınıyor. Uzmanlar, aynı türleri gerçek ya da örnekleriyle yakın görmek ve incelemek fırsatının çocuklarda büyük merak uyandırdığını belirtiyor.

Stantlar, örnekler ve uygulamalı öğrenme

Etkinlik alanında görev yapan öğrencilerden Emir Birecikligil, stantlarında köpek balığı ve vatoz örneklerinin yanı sıra çeşitli canlı ve hayvan parçalarının sergilendiğini söylüyor. Birecikligil, 'Standımızda köpek balığı, vatoz balığı var. Buraya gelen çocukların sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz. Ayrıca peygamber balığı, caretta caretta'nın sırtı, yılan derisi ve keçi kemikleri var. Çocukların en çok dikkatini kaplumbağa kemikleri ve köpek balığı çekiyor' ifadelerini kullanıyor.

Programların temel amacı, çocukların canlılara ilişkin korkularını aşmalarını sağlamak, doğaya ve hayvanlara karşı meraklarını artırmak ve bilimsel bilgileri uygulamalı olarak öğrenmelerine zemin hazırlamak. Etkinlikler; gözlem, etkileşim ve rehber anlatımıyla çocukların daha uzun süre merak içinde kalmasını teşvik ediyor ve birçok katılımcının etkinlik bitiminde alandan ayrılmak istememesi bu yaklaşımın etkisini gösteriyor.

NEVŞEHİR TEKNOPARK'TA BULUNAN ÇOCUK KULÜBÜ'NDE FARKLI KONSEPTLERDE ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR.