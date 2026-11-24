Nevşehir yolu Alayhan mevkiinde yolcu otobüsü devrildi

Aksaray - Nevşehir kara yolu Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e giden bir yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

kaza ve ilk tespitler:

Kaza, Alayhan mevkiinde meydana geldi. İlk tespitlere göre araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu otobüs devrildi; olayla ilgili bilgiler yetkililer tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

kurtarma ve müdahale çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen 112 ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılara yönelik ilk müdahaleler sahada yapılıyor ve ekipler bölgede yardım ve güvenlik tedbirlerini koordine ediyor.

AKSARAY - NEVŞEHİR KARA YOLU ALAYHAN MEVKİİNDE, ANKARA'DAN GAZİANTEP'E GİDEN YOLCU OTOBÜSÜ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DEVRİLDİ