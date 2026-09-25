Nevşehir'de ani çarpışma sonrası bir araç şarampole yuvarlandı: 6 kişi yaralandı

Kaza ve ilk durumu:

Nevşehir-Kayseri karayolu Avanos-Saruhan mevkiinde meydana gelen kazada, sürücü Hüseyin D. idaresindeki 06 BR 6858 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden sürücü Erhan C. yönetimindeki 34 HZA 889 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 BR 6858 plakalı otomobil kontrolünü kaybederek şarampole savruldu.

Yaralıların kurtarılması ve müdahale:

Kazada 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN AYNI İSTİKAMETTE İLERLEYEN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI.