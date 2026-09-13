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Nevşehir'de arkadan çarpışma mısır tarlasına savurdu: 4 yaralı

Gülşehir-Tuzköy kara yolunda Berat M. yönetimindeki 50 AFF 817 plakalı araç, 50 AAZ 028 plakalı araca arkadan çarptı; çarpışmada 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de arkadan çarpışma mısır tarlasına savurdu: 4 yaralı

Nevşehir'de arkadan çarpışma mısır tarlasına savurdu: 4 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir-Tuzköy kara yolunda meydana gelen kazada, Berat M. idaresindeki 50 AFF 817 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Kadir Ersin B. yönetimindeki 50 AAZ 028 plakalı otomobil çarpıştı.

kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, arkadan çarpmanın etkisiyle her iki araç kontrolden çıktı ve yol kenarındaki mısır tarlasına savruldu. Araçlardan biri defalarca takla attı, olay yerinde araçlarda ağır hasar oluştu.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

NEVŞEHİR’DE AYNI İSTİKAMETTE SEYREDEN İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

NEVŞEHİR’DE AYNI İSTİKAMETTE SEYREDEN İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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