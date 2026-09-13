Nevşehir'de arkadan çarpışma mısır tarlasına savurdu: 4 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir-Tuzköy kara yolunda meydana gelen kazada, Berat M. idaresindeki 50 AFF 817 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Kadir Ersin B. yönetimindeki 50 AAZ 028 plakalı otomobil çarpıştı.

kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, arkadan çarpmanın etkisiyle her iki araç kontrolden çıktı ve yol kenarındaki mısır tarlasına savruldu. Araçlardan biri defalarca takla attı, olay yerinde araçlarda ağır hasar oluştu.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

NEVŞEHİR’DE AYNI İSTİKAMETTE SEYREDEN İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.