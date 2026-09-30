Nevşehir'de asansör kabini montajı sırasında iki işçi boşluğa düştü

kaza ve müdahale:

Nevşehir'de 15 Temmuz Mahallesi 159. Sokak'taki apartman inşaatında, asansör kabini yerleştirme çalışması sırasında henüz isimleri belirlenemeyen iki işçi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla asansör boşluğundan çıkarılan iki işçi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçilerin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR'DE APARTMAN İNŞAATINDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI