Nevşehir'de bir saatte altı kömürlük kundaklandı

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi sınırlarında, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kısa süre içinde 6 evin kömürlük kısımları ateşe verildi. Olay, çevredeki vatandaşların duman ve alevleri fark edip ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

olayın gelişimi:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı ev sahipleri, kömürlüklerinde çıkan yangınları kendi imkanlarıyla söndürme girişiminde bulundu; bu kapsamda 3 ev sahibi müdahale etti.

Geriye kalan 3 evin kömürlüklerindeki yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler yangının diğer yapılara sıçramasını önlemek için çalışma yürüttü.

soruşturma ve arama çalışmaları:

Polis ekipleri olay yerinde çevrede geniş çaplı arama başlattı. Güvenlik ve mobese kameraları kayıtları inceleniyor, şüpheli şahıslar üzerinde uygulamalar yapılıyor.

Kundaklama eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma ve operasyonlar devam ediyor.

NEVŞEHİR’DE KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KİŞİ YADA KİŞİLER 350 EVLER MAHALLESİNDE BULUNAN 6 EVİN KÖMÜRLÜK KISIMLARINI ATEŞE VEREREK KAÇTI.