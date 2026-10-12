Dolar 49,3544 -0,01%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,35 +0,01%
EUR/USD 1,1173 +0,11%
Brent Petrol 105,56 -1,02%
--°

Nevşehir’de birlik yürüyüşü: Gazze ve mazlum coğrafyalara destek çağrısı

Nevşehir'de 'Zulme Sessiz Kalma, Gazze İçin Ayağa Kalk' yürüyüşü Köprübaşı'ndan Niğde Kavşağı'na kadar sürdü; katılımcılar Gazze'ye destek çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nevşehir’de birlik yürüyüşü: Gazze ve mazlum coğrafyalara destek çağrısı

Nevşehir’de birlik yürüyüşü: Gazze ve mazlum coğrafyalara destek çağrısı

Nevşehir'de "Zulme Sessiz Kalma, Gazze İçin Ayağa Kalk" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, kent merkezindeki Köprübaşı mevkiinden başlayıp Niğde Kavşağı'nda sona erdi. Etkinlikte Gazze'de yaşananlar gündeme getirilirken, Filistin başta olmak üzere diğer mazlum coğrafyalara duyarlılık çağrısı yapıldı.

yürüyüşün rotası ve katılımcılar:

Yürüyüş, Köprübaşı mevkiinden hareket ederek Niğde Kavşağı'nda tamamlandı. Etkinlikte konuşan ve yürüyüşe katılanlar arasında AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün yer aldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yürüyüşe destek verdi.

mesajlar ve çağrılar:

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Mescid-i Aksa'dan selam getirdiğini belirterek Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yaptı. Tekruri, "Mescid-i Aksa sadece Kudüs’ün değil, bütün İslam aleminin mescididir. Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmaya devam edelim. Doğu Türkistan, Sudan, Myanmar’daki ve bütün mazlumlar için yürüyüşlere katılmaya devam edilmeli. Türkiye halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılar hem Gazze'deki insani duruma dikkat çekti hem de uluslararası kamuoyuna seslenerek dayanışma mesajı verdi. Organizatörler, benzer etkinliklerle gündemin canlı tutulacağını ve mazlum coğrafyalara yönelik desteğin sürdürüleceğini belirtti.

NEVŞEHİR’DE &#039;ZULME SESSİZ KALMA, GAZZE İÇİN AYAĞA KALK&#039; SLOGANIYLA FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ...

NEVŞEHİR’DE 'ZULME SESSİZ KALMA, GAZZE İÇİN AYAĞA KALK' SLOGANIYLA FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de fırınlara yönelik kapsamlı hijyen ve gramaj denetimi
images

Ekimde anapara ödemeleri başlayacak; fon mağdurlarına ara ödemeler hedefleniyor
images

Ağrı Dağı'nda kampı sarsan kaya sürüşü: dağcılar son anda kurtuldu
images

İstanbul'da iş çıkışı trafiği yüzde 72: Kozyatağı'nda uzun kuyruklar havadan gör...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası