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Nevşehir'de 'change' iddiasına operasyon: 2 şüpheli adli kontrolle serbest

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'change' iddiasıyla yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ve ele geçirilen belgeler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de 'change' iddiasına operasyon: 2 şüpheli adli kontrolle serbest

Nevşehir'de change iddialarına ilişkin operasyon

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, "change" olabileceği değerlendirilen araçlar ve bu araçlarda usulsüz değişiklik yaptıkları öne sürülen kişiler tespit edildi. Hazırlanan inceleme ve tespit raporları, adli makamlara sunulduktan sonra soruşturma kapsamında genişletilmiş bir operasyon düzenlendi.

araştırmanın kapsamı:

Yürütülen incelemelerde, araçlar üzerinde usulsüz değişiklik yapıldığı şüphesiyle ilgili ayrıntılar raporlandı. Soruşturma çerçevesinde, suç şüphesi uyandıran belgeler ile ilgili aramalar yapıldı ve delil niteliği taşıyabileceği değerlendirilen belgeler ele geçirildi. İşlemler sırasında elde edilen bulgular, adli mercilere iletildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen belgelerin soruşturmadaki yeri ve değerlendirilmesi süreci devam ediyor.

NEVŞEHİR’DE CHANGE OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLEN ARAÇLAR VE ARAÇLAR ÜZERİNDE USULSÜZ DEĞİŞİKLİK...

NEVŞEHİR’DE CHANGE OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLEN ARAÇLAR VE ARAÇLAR ÜZERİNDE USULSÜZ DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI ŞÜPHESİYLE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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