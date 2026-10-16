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Nevşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaşamını yitirdi

Avanos-Göreme yolu üzerinde 50 EA 639 plakalı otomobilin takla attığı kazada sürücü Ali Kaptan (80) araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 03:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale:

Kaza, Avanos-Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç bankete düşüp yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve adli işlem:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Kaptan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Kaptan’ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Cansız beden, gerekli işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

NEVŞEHİR’DE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞARAK HAYATINI...

NEVŞEHİR’DE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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