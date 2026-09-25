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Nevşehir'de sahte bahis operasyonunda 141 kişiye 8 milyon 559 bin 621 TL idari ceza

Nevşehir'de üç yılda sahte bahis oynadığı tespit edilen 141 kişiye toplam 8 milyon 559 bin 621 TL idari para cezası verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de sahte bahis operasyonunda 141 kişiye 8 milyon 559 bin 621 TL idari ceza

Nevşehir emniyeti çalışması:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son üç yılda yürüttükleri operasyon ve çalışmalarda sahte bahis siteleri üzerinden oyun oynadığı belirlenen kişilere yönelik idari yaptırımlar uyguladı. Yapılan tespitler sonucunda toplam 141 kişiye 8 milyon 559 bin 621 TL idari para cezası kesildi.

yıllara göre ceza dağılımı:

Resmi kayıtlara göre 2024 yılında 137 kişiye toplam 8 milyon 220 bin TL idari para cezası uygulandı. 2025'te 1 kişiye 30 bin TL, 2026'da ise 3 kişiye toplam 309 bin 621 TL ceza verildi. Bu veriler, 2024 yılının hem işlem yapılan kişi sayısı hem de uygulanan ceza miktarı bakımından en yüksek yıl olduğunu gösteriyor.

süreç ve amaç:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, yasa dışı bahis ve sanal ortam üzerinden gerçekleştirilen suçlarla mücadele kapsamında denetimlerin ve operasyonların sürdüğünü bildirdi. Çalışmaların hedefi, hem suç organizasyonlarını tespit etmek hem de bahis mağdurlarını caydırıcı idari yaptırımlarla korumak olarak açıklandı.

NEVŞEHİR’DE SON 3 YILDA, NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...

NEVŞEHİR’DE SON 3 YILDA, NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON VE ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, SAHTE BAHİS SİTELERİ ÜZERİNDEN OYUN OYNADIĞI BELİRLENEN 141 KİŞİYE TOPLAM 8 MİLYON 559 BİN 621 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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