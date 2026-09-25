Nevşehir'de sanal bahis operasyonları: üç yılda 141 kişiye idari ceza

Emniyetin üç yıllık bilançosu açıklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Nevşehir genelinde sahte bahis sitelerinde oyun oynadığı tespit edilenlere yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Yapılan inceleme ve işlemler sonrası toplamda 141 kişiye işlem yapılırken, uygulanan idari para cezası tutarı 8.559.621 TL olarak kayıtlara geçti.

Yıllara göre dağılım:

Resmi verilere göre 2024 yılında 137 kişiye 8.220.000 TL, 2025 yılında 1 kişiye 30.000 TL, 2026 yılında ise 3 kişiye toplam 309.621 TL idari para cezası uygulandı. Bu rakamlar, 2024 yılının hem kişi sayısı hem de ceza miktarı bakımından en yüksek yıl olduğunu gösteriyor.

soruşturma ve mücadele yaklaşımı:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal ortam kaynaklı suçlarla mücadeleyi sürdürdüklerini bildiriyor. Ekiplerin çalışmaları; tespit, bildirim ve idari yaptırım süreçlerini kapsıyor ve benzer vakaların önlenmesine yönelik izleme faaliyetleriyle devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların yasal olmayan bahis platformlarından uzak durması gerektiğini, şüpheli faaliyetlerin emniyete bildirilmesinin önem taşıdığını vurguluyor. Uygulanan cezaların hem caydırıcı olması hem de siber suçlarla mücadele kapsamında hukuki yaptırımların uygulanması amacı taşıdığı belirtildi.

Nevşehir'de sahte bahis sitelerinde oyun oynayan 141 kişiye ceza kesildi