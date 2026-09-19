nevşehir’de takla atan otomobil yol kenarındaki araca çarptı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Kayseri-Avanos kara yolu Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 74 AT 820 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkmaya hazırlanan H.S. yönetimindeki 41 FDG 49 plakalı otomobile çarptı.

Olay yerindeki müdahale ve tespitler:

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki sürücünün de kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Polis tarafından yapılan alkol kontrolünde M.D.'nin 1,73 promil alkollü olduğu tespit edildi ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıkışı ve takla atma anı ile çarpmanın anı kaydedildi; görüntüler olay adımlarının net biçimde tespitine yardımcı oldu.

NEVŞEHİR’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TAKLA ATAN OTOMOBİL, YOL KENARINDA BEKLEYEN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ