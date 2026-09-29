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Nevşehir'de umut ve lezzet: İyilikle Pişen Hayatlar atölyesi kadınların mesleki becerilerini güçlendirdi

İyilikle Pişen Hayatlar atölyesinin 10'uncusu Nevşehir'de gerçekleştirildi; 20 Osmaniyeli kadın ünlü şeflerle mesleki aşçılık eğitimi alarak istihdama yöneliyor

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Nevşehir'de umut ve lezzet: İyilikle Pişen Hayatlar atölyesi kadınların mesleki becerilerini güçlendirdi

Nevşehir'de 'İyilikle Pişen Hayatlar' 10'uncu durağını gerçekleştirdi

Türk Kızılay tarafından depremden etkilenen kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen İyilikle Pişen Hayatlar aşçılık atölyelerinin onuncusu Nevşehir'de düzenlendi. Program, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen katılımcıları deneyimli şeflerle buluşturarak hem teknik beceri hem de dayanışma ağı kurmayı hedefliyor.

Atölye düzeni ve eğitmen kadrosu:

Etkinlik, tarihi Damat İbrahim Paşa Külliyesi çatısı altında hizmet veren Türk Kızılay Nevşehir Aşevi'nde gerçekleştirildi. Programa Osmaniye'den gelen 20 kadın katıldı. Atölyenin ilk gününde katılımcılar, ünlü şefler Türev Uludağ ve Duran Özdemir rehberliğinde dünya mutfağına ilişkin temel aşçılık teknikleri üzerine uygulamalı eğitim aldı. İkinci gün ise şefler Serhat Doğramacı ve Semihcan Temiz deneyimlerini aktararak katılımcıların tarif bilgilerini ve profesyonel mutfak yaklaşımlarını geliştirmelerine katkı sağladı.

Katılımcı deneyimleri ve programın hedefi:

Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak, programın amaçlarını şu sözlerle özetledi: 'İyilikle Pişen Hayatlar programıyla maksadımız hem birlikte yemek yapıp mutlu olmak hem dayanışma kültürünü birlikte yaşamak hem de kıymetli şeflerimizin aktaracağı bilgilerle katılımcılarımızın profesyonel mutfak becerilerini geliştirerek hayatlarında yeni bir pencere açılmasına vesile olmak. Programımıza destek veren kıymetli şeflerimize ve Osmaniye’den aramıza katılan 20 hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz.'

Atölyeye katılan 18 yaşındaki Fatmanur Zehra Şahin, 'Gelecekte bu mesleği yapmak, iyi bir şef olmak istiyorum. İyilikle Pişen Hayatlar atölyesi de benim için çok faydalı oldu. Kızılay’a teşekkür ediyorum' diyerek beklentisini paylaştı. Evde yaptığı pasta türleriyle gelir elde eden Sümeyya Balkan ise öğrendiklerini siparişlerine uygulayacağını belirtti.

Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınlara yönelik 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyeleri kapsamında bugüne dek 8 farklı ilde 10 atölye çalışması düzenledi. Program, kadınların deneyimli şeflerle bir araya gelerek aşçılık alanında bilgi ve deneyim kazanmasını ve bu yolla istihdam imkanlarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

TÜRK KIZILAY’IN DEPREMDEN ETKİLENEN KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ...

TÜRK KIZILAY’IN DEPREMDEN ETKİLENEN KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ "İYİLİKLE PİŞEN HAYATLAR" AŞÇILIK ATÖLYELERİNİN 10’UNCUSU NEVŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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