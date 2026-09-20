Nevşehir'de yedek anahtarla girilen evde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Nevşehir'de Bekdik Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan Y.B., yakınlarının yedek anahtarla girdiği evde başından tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın öğrenilmesi ve ilk müdahale:

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, evde yapılan ilk incelemede şahsın hareketsiz olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın yaşandığı konutun Bekdik Mahallesi'nde olduğu kaydedildi.

Polisin ilk değerlendirmesi ve soruşturma:

Polis ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, şahsın tüfekle başından vurularak intihar ettiği yönünde bulguya rastlandığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürüyor.

NEVŞEHİR’DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 36 YAŞINDAKİ YUSUF BAŞGELEN, EVİNDE TÜFEKLE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU.