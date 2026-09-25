Dolar 48,9591 +0,02%
Euro 55,8202 +0,27%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.811,32 +0,68%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,68 -2,53%
--°

New York buluşmasında Arnavutluk liderine sokak tepkisi

BM 81. Genel Kurul için New York'ta bulunan Edi Rama, flamingoların yaşadığı alanlara planlanan lüks proje karşıtı aktivistlerce yumurtalandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

New York buluşmasında Arnavutluk liderine sokak tepkisi

New York'ta protesto anı:

Birleşmiş Milletler'in BM 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, katıldığı bir toplantı binasına gelişi sırasında bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edildi. Olay sırasında bazı göstericiler Rama'ya doğru yumurta attı, protestocuların sloganlarında "mafya" diye bağırdıkları duyuldu.

Protestonun ayrıntıları:

Protesto, Rama'nın toplantıya girişi sırasında gerçekleşti. Yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti’nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da bulunuyordu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde atılan yumurtaların doğrudan isabet etmediği görülüyor; protestocular arasında yer alan biri, "Yumurtalar ne yazık ki başbakana isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

Olayda fiziksel bir yaralanma bildirilmedi, ancak protestonun gergin bir atmosferde gerçekleştiği ve toplantıya kısa süreli aksama neden olduğu kaydedildi.

Projeye yönelik tepkiler ve hükümet savunması:

Arnavutluk'taki protestolar, mayıs ayı sonundan bu yana her gün devam ediyor ve başlangıçta lüks bir turizm projesine yönelik endişelerle tetiklendi. Protestocular, projenin flamingoların yaşadığı sulak alanlarda planlanmasından hareketle hassas ekosistemlere zarar vereceğini ve sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini savunuyor.

Hükümet ise projenin istihdam yaratacağını, yabancı yatırımlar çekeceğini ve turizmi canlandıracağını öne sürüyor. Projeyle bağlantıları gündeme gelen isimlerden birinin de ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ilişkili olduğu iddiaları, protestoları daha da ateşledi.

Mayıs ayından itibaren süren gösteriler, başlangıçtaki çevresel kaygıların yanı sıra yolsuzluk iddiaları ve yönetimden duyulan hoşnutsuzluğun birleşmesiyle genişleyerek günlük eylemlere dönüştü. New York'taki olay, bu yerel tepkinin uluslararası alana taşındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu&#039;na katılmak üzere...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edilirken bazı göstericiler, Rama'ya yumurta attı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada
images

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
images

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı