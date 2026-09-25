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New York’ta el sıkışma: İran ve Suudi bakanların görüşmesi gerilimlerin gölgesinde gerçekleşti

Abbas Arakçi, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü; görüşme gerilimler bağlamında yapıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:30

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 21:58

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EDİTÖR: Merve Çelik

New York’ta el sıkışma: İran ve Suudi bakanların görüşmesi gerilimlerin gölgesinde gerçekleşti

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları New York'ta görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gittiği New York'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Arakçi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, iki bakanın görüşme öncesinde el sıkıştığı anlar yer aldı.

Görüşmenin diplomatik bağlamı:

Toplantı, taraflar arasındaki diplomatik temasların yeniden kurulduğuna dair bir işaret olarak değerlendirilebilir. Ancak buluşma, daha çok son dönemde bölgeyi sarsan gelişmelerin gölgesi altında gerçekleşti. Haberdeki paylaşıma göre görüşmenin gerçekleştiği zemin, iki ülke arasındaki gerilim dinamiklerini gözler önüne seriyor.

Gerilim noktaları ve açıklamalar:

İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, haberde belirtildiği üzere 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik başlatıldığı öne sürülen saldırıların ardından yükselen misillemelerle gerilmişti. Tahran'ın, bazı Körfez ülkelerine yönelik karşı adımlar kapsamında İHA ve füze saldırıları düzenlediği; bu saldırıların Suudi topraklarındaki ABD askeri unsurlarını da hedef aldığı ifade edildi. Bu gelişmeler Riyad'ın Tahran'a karşı tepkisini artırdı.

Ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi öncülüğündeki koalisyon güçlerine ve doğrudan Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının artması, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD medyasına verdiği demeçte Husilerle ilişkilerine dair, Husilerin İran'dan "emir almadığını" belirtti. Pezeşkiyan, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husileri silahlandırma konusunda ise doğrudan bir kesinti beyan etmedi; Husilerin kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu ve İran ile "sistematik" bir emir-komuta ilişkisi olmadığını söyledi.

Arakçi ve Al Suud'un New York görüşmesi, bölgedeki tansiyonun sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine dair resmi detaylar sınırlı kalırken, sosyal medyada paylaşılan el sıkışma görüntüleri iki tarafın en azından yüz yüze iletişimi sürdürdüğünü gösterdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, NEW YORK’TA SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI FAYSAL BİN FERHAN...

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, NEW YORK’TA SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI FAYSAL BİN FERHAN AL SUUD İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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