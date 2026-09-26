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New York'ta Fidan: Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu konuşması uluslararası vicdanı sınadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu konuşmasının Filistin ve Gazze'deki dramı çıplaklığıyla ortaya koyduğunu söyledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Caner Şahin

New York'ta Fidan: Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu konuşması uluslararası vicdanı sınadı

New York'taki açıklama:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını aktarırken, "Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dün dünyanın dikkatine getirdi." ifadelerini kullandı.

Vurgu ve mesaj:

Bakan Fidan, Erdoğan’ın hitabının uluslararası kamuoyunda Filistin ve Gazze meselesine dikkat çektiğini vurguladı ve konuşmanın içeriğinin küresel duyarlılığı hedeflediğini belirtti.

Fidan, ayrıca Erdoğan’ın şu tespiti öne çıkardığını aktardı: "Gazze’de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti."

Bu açıklamalar, Türkiye'nin BM 81. Genel Kurulu çerçevesindeki duruşunu ve Filistin-Gazze konusundaki ısrarcı vurgusunu bir kez daha ortaya koyuyor.

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York&#039;ta yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdi. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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