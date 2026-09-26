New York'ta Fidan: Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu konuşması uluslararası vicdanı sınadı

New York'taki açıklama:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını aktarırken, "Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dün dünyanın dikkatine getirdi." ifadelerini kullandı.

Vurgu ve mesaj:

Bakan Fidan, Erdoğan’ın hitabının uluslararası kamuoyunda Filistin ve Gazze meselesine dikkat çektiğini vurguladı ve konuşmanın içeriğinin küresel duyarlılığı hedeflediğini belirtti.

Fidan, ayrıca Erdoğan’ın şu tespiti öne çıkardığını aktardı: "Gazze’de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti."

Bu açıklamalar, Türkiye'nin BM 81. Genel Kurulu çerçevesindeki duruşunu ve Filistin-Gazze konusundaki ısrarcı vurgusunu bir kez daha ortaya koyuyor.

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdi. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti" dedi.