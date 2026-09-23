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New York'ta ikili temas: Erdoğan ve Nawrocki bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul çalışmaları için bulunduğu New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 00:07

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EDİTÖR: Elif Demir

New York'ta ikili temas: Erdoğan ve Nawrocki bir araya geldi

New York'ta Erdoğan ve Nawrocki buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında bulunduğu New York'ta, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi.

görüşmenin bağlamı:

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul ziyaretleri sırasında gerçekleşen ikili temaslar zincirinin bir parçası olarak kayda geçti. Sözü geçen buluşma, iki liderin ikili ilişkileri ve iletişim kanallarını sürdürmeye yönelik adımlarını yansıtıyor.

görüşmenin niteliği:

Resmi takvime göre program çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede tarafların temsilcileri hazır bulundu. Toplantı, Erdoğan ve Nawrocki arasındaki doğrudan temasın devam ettiğini gösterdi ve iki ülke arasındaki temas trafiğinin New York ayağını oluşturdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLONYA CUMHURBAŞKANI NAWROCKİ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLONYA CUMHURBAŞKANI NAWROCKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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