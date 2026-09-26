New York'ta KKTC bakanı Ertuğruloğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ikili işbirliğini ele aldı

New York'taki temaslar sürüyor:

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM 81. Genel Kurulu çalışmaları kapsamında New York'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşme, KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama doğrultusunda iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesine odaklandı.

görüşmede ele alınan konular:

Açıklamaya göre toplantıda, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı kapsamındaki değerlendirmeler, tarafların bölgesel meselelerde ortak payda arayışını da içeriyordu.

ileriye yönelik adımlar:

Taraflar, mevcut temasların sürdürülmesinin önemine vurgu yaparken, ikili işbirliğini derinleştirecek pratik adımların atılması konusunda mutabakat sağladı. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, görüşmenin iki ülke ilişkilerinde istişare ve koordinasyonun devam edeceği mesajını verdi.

Bu görüşme, Ertuğruloğlu'nun BM 81. Genel Kurulu çerçevesindeki New York temaslarının bir parçası olarak gerçekleşti ve tarafların yakın dönemdeki diplomatik iletişimlerini güçlendirme eğiliminde olduğuna işaret etti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, NEW YORK’TA AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV İLE BİR ARAYA GELDİ.