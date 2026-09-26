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New York'ta üçlü zirve: Fidan, Erhürman ve Ertuğruloğlu gündemi değerlendirdi

New York'ta Hakan Fidan, Tufan Erhürman ve Tahsin Ertuğruloğlu Türkiye-KKTC ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 21:30

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

New York'ta üçlü zirve: Fidan, Erhürman ve Ertuğruloğlu gündemi değerlendirdi

New York'taki görüşme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin odağı:

Toplantıda Türkiye-KKTC ilişkileri ile bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı. Taraflar, ikili işbirliği, karşılıklı öncelikler ve bölgesel istikrar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bağlam ve takip:

Bakan Fidan'ın New York temasları, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde sürdürüldü; yapılan görüşme, Türkiye ile KKTC arasındaki düzenli diyalog ve koordinasyonun devam ettiğini gösterdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI TUFAN...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN VE KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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