Neyin sesiyle zanaata dönüşen 31 yıllık ustalık

71 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Seyfi Günay, Kayseri'de meslek yıllarında başlayan müzik yolculuğunu emeklilik sonrası zanaata dönüştürdü. Konservatuvar eğitiminde önce mey üfleyen Günay, daha sonra neyin sesine ve yapımına ilgi duyarak ney çalmaya ve ney yapmaya başladı. Emeklilikten sonra da bu tutkuyu sürdürerek bugün 31 yıldır ney ustalığı yapıyor ve Selçuklu dönemi eseri Hunat Hatun Külliyesinde eserlerini sergiliyor.

meslekten zanaata:

Seyfi Günay, 30 yıllık öğretmenlik hayatının ardından ney üretimine yöneldi. Konservatuvarda halk müziği kapsamında aldığı eğitimde önce mey, ardından ney çalmayı öğrendiğini belirtiyor. Öğretmenlik mesleğinden emekli olur olmaz nefes verdiği kamışları işleyip ney haline getirmeye başlayan Günay, bu sürecin hem ustalık hem de sabır gerektirdiğini vurguluyor. Yapım süreci ve ton verme aşamaları onu bu işe bağlayan temel etkenler olarak öne çıkıyor.

ney yapımının incelikleri:

Günay, neyin yapımının çok ince bir iş olduğunu anlatıyor. Telli çalgılarda bir telin kırılmasının düzeltilebileceğini, ancak neyde bir perdenin yanlış açılmasının instrumenti bütünüyle etkilediğini aktarıyor. Kamışların doğru zamanda, yani 11. aydan sonra 12. ay ve 1. aya kadar kesilmesinin önemine dikkat çekiyor; erken kesilen kamışların sağlıksız olduğunu belirtiyor. Bu teknik ayrıntılar, neyin ses kalitesini ve dayanıklılığını doğrudan belirliyor.

kültürel miras ve gençlere çağrı:

Kayseri'de bu işi başlatanlardan biri olduğunu söyleyen Günay, ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini ve valiliklerce düzenlenen etkinliklerle Avusturya gibi dış ülkelerde tanıtım fırsatı bulduğunu ifade ediyor. Gençlerin daha çok gitar gibi batı kökenli enstrümanlara yöneldiğini gözlemleyen Günay, kendi kültürümüze ait enstrümanlara, özellikle ney ve bağlama gibi telli çalgılara ilginin artmasının önemini vurguluyor. Ayrıca bu alana ilgi duyan gençlerin, özellikle kadınların, ney yapımı ve çalımına hevesli olduğunu söylüyor.

KAYSERİ’DE YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMEN SEYFİ GÜNAY, MESLEK YILLARINDA ÜFLEMEYE BAŞLADIĞI NEY SEVGİSİNİ EMEKLİ OLDUKTAN SONRA USTA OLARAK 31 YILDIR DEVAM ETTİRİYOR.