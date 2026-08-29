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Niamey'de silah ve patlama sesleri başkentte tedirginlik yarattı

Niamey'in çeşitli bölgelerinde silah ve patlama sesleri duyuldu; havalimanı ve cumhurbaşkanlığı çevresinde hareketlilik bildirildi, resmi açıklama yok.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niamey'de silah ve patlama sesleri başkentte tedirginlik yarattı

Niamey'de silah ve patlama sesleri

İngiltere merkezli Reuters ajansı, Nijer'in başkenti Niamey'in farklı bölgelerinden çok sayıda silah ve patlama sesi geldiğini bildirdi. Olayla ilgili olarak henüz Nijer hükümetinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberde, başkent genelinde duyulan seslerin özellikle Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde de yankılandığı belirtildi.

sokağa yansıyan görüntüler:

Niamey sokaklarından amatör kameralara yansıyan görüntülerde patlama sesleri ve caddelerde askeri araçların görüldüğü aktarıldı. Reuters, bu görüntülerin olayların yerel halk üzerindeki tedirginliği artırdığını kaydetti.

geçmiş saldırılar ve güvenlik endişeleri:

Nijer, 2023 yılındaki askeri darbenin ardından General Abdourahamane Tiani liderliğindeki askeri yönetim altında bulunuyor. Ülke daha önce El Kaide ve DEAŞ bağlantılı silahlı grupların saldırılarına hedef olmuştu. Ocak ayında Diori Hamani Uluslararası Havalimanına yönelik saldırıda 4 askeri personel yaralanmış, 20 saldırgan öldürülmüştü. Haziran ayında aynı havalimanına yönelik başka bir saldırıda ise 11 güvenlik personeli ve 2 sivil olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetmiş, 22 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Son gelişmeler, başkentteki güvenlik kaygılarını yeniden gündeme getirirken, yetkililerden gelecek resmi bilgilendirme bekleniyor.

Nijer’in başkenti Niamey’in farklı bölgelerinde çok sayıda silah ve patlama sesinin duyulduğu...

Nijer’in başkenti Niamey’in farklı bölgelerinde çok sayıda silah ve patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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