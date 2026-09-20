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niğde DENEYAP atölyesinde 3. aşama uygulama sınavı tamamlandı

Niğde DENEYAP Atölyesi 3. aşama uygulama sınavında 347 öğrenci 60 dakikada proje üretti; jüri değerlendirmesiyle 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi seçilecek.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:30

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

niğde DENEYAP atölyesinde 3. aşama uygulama sınavı tamamlandı

Niğde DENEYAP atölyesinde uygulamalı seçme sınavı yapıldı

Niğde DENEYAP Atölyesi yeni dönem öğrenci seçmeleri kapsamında gerçekleştirilen 3. Aşama Uygulama Sınavı tamamlandı. Toplam 1.748 başvuru arasından teorik sınavı başarıyla geçen öğrenciler uygulama aşamasında hünerlerini sergiledi. Merkez Spor Salonu'nda yapılan sınava toplam 347 öğrenci katıldı; bunların 102'si lise, 245'i ortaokul kategorisindeydi.

Sınav düzeni ve değerlendirme:

Sınav iki ayrı seansta yürütüldü: sabah oturumu lise, öğleden sonra oturumu ise ortaokul öğrencilerine ayrıldı. Her öğrenciye verilen proje görevi için süre 60 dakika olarak belirlendi. Katılımcılar süre içerisinde hazırladıkları ürünleri jüriye sundu ve süreç boyunca öğrencilerin problem çözme, tasarım ve üretim becerileri uygulamalı olarak değerlendirildi.

Niğde Gençlik Merkezi Müdürü ve Niğde DENEYAP Atölyesi Sorumlusu Hüseyin Ceylan, seçme sürecine 1.748 öğrencinin başvurduğunu, teorik sınavı geçenlerin uygulama sınavına katılmaya hak kazandığını belirtti. Ceylan, jüri değerlendirmelerinin ardından puanlamanın yapılacağını ifade etti.

Seçilen öğrenciler ve eğitim hedefleri:

Ceylan, "Jürilerimiz öğrencilerimizin çalışmalarını değerlendirerek puanlamalarını yapacak. Sınav sonucunda 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi olmak üzere toplam 160 öğrenci, Niğde DENEYAP Atölyesinde eğitim almaya hak kazanacak. Yeni dönemde eğitimlerimize bu öğrencilerimizle başlayacağız" dedi.

DENEYAP Atölyelerinin amaçlarını anlatan Ceylan, atölyenin gençlerin teknoloji ve bilime ilgisini artırmayı hedeflediğini vurguladı: "Atölyemizde gençlerimize robotik kodlama, elektronik, sibernetik kontrol ve bilim alanlarında eğitimler veriyoruz. Niğde Gençlik Merkezi olarak DENEYAP Atölyesine destek vererek geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

NİĞDE DENEYAP ATÖLYESİ YENİ DÖNEM ÖĞRENCİ SEÇMELERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 3. AŞAMA UYGULAMA SINAVI...

NİĞDE DENEYAP ATÖLYESİ YENİ DÖNEM ÖĞRENCİ SEÇMELERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 3. AŞAMA UYGULAMA SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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