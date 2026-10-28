Niğde hizmete hazır: 20 yeni araçla belediye filoyu genişletti

niğde'de belediye filoya 20 yeni araç kattı

Niğde Belediyesi, kent genelinde yürütülen hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla belediye bünyesine 20 yeni araç ekleyerek törenle hizmete aldı. Açılış törenine Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir katıldı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe: "Mali disiplin çok önemli. Mali disiplini sağlamadıktan, doğru planlama yapmadıktan sonra hiçbir yatırım gerçekleştiremezsiniz. Belediyemiz mali disiplini sağlamış bir belediyedir. Bu disiplini sağlayabildiği için de yatırımlarını hayata geçirebiliyor. Şehrimize değer katacak, hizmet kalitesini yükseltecek bir yatırım gerçekleştiriliyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

araç dağılımı:

Başkan Özdemir, filoya katılan araçların farklı hizmet alanlarında kullanılacağını belirtti. Yeni araçlar arasında 2 yol süpürme aracı, 5 hidrolik çöp kamyonu, 1 mini çöp taksi, 5 hizmet aracı, 1 transit araç, 2 cenaze aracı, 1 dört çeker araç, geri dönüşüm ve atık toplama araçları ile 30 tonluk paletli ekskavatör yer alıyor.

Başkan Özdemir: "2019’dan bu yana 154 aracı belediyemize kazandırdık"

geri dönüşüm ve ekonomik katkı:

Törende öne çıkan bir diğer adım ise geri dönüşüm uygulaması oldu. Özdemir, yeni atık toplama aracının kent genelinde kurulan semt pazarlarında hizmet vereceğini, vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları teslim ederek ekonomik kazanç elde edebileceğini söyledi.

Projenin çevresel faydalarının yanında ekonomik kazanımlar da sağlayacağını vurgulayan Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Dünya ekonomik olarak büyük bir zorluktan geçiyor. Ülkemizde de ister istemez bu zorlukları yaşıyoruz. Ancak gördüğünüz gibi Niğde Belediyesi olarak sürekli açılışlarla, temel atma törenleriyle ve yeni yatırımlarla vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikle her şey daha bereketli oluyor. Niğde olarak bu birlikteliğin faydasını görüyoruz"

Açılışla birlikte Niğde Belediyesi'nin 2019'dan bu yana bünyesine kazandırdığı toplam araç sayısı 154'e ulaştı.

NİĞDE BELEDİYESİ’NİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR