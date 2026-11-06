Niğde-Kayseri kara yolunda sis kazası: sürücü hayatını kaybetti

kaza koşulları:

Niğde-Kayseri kara yolunda etkili olan sis nedeniyle, B.Ü. (23) idaresindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araç takla attı ve kaza, görüşün azaldığı bir noktada gerçekleşti.

müdahale ve soruşturma:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü B.Ü. (23)'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili olarak savcılık ve trafik ekiplerince adli ve teknik inceleme başlatıldı.

NİĞDE-KAYSERİ KARA YOLUNDA ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.