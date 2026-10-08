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Niğde merkezinde trafik rahatlatılacak: dışarı cami çevresine otopark, peyzaj ve meydan

Niğde Belediyesi, 120 konutun kamulaştırıldığı ve 5 binanın yıkıldığı Dışarı Cami Otoparkı ve Peyzaj Projesi'nin temelini 9 Ekim'de atıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Niğde merkezinde trafik rahatlatılacak: dışarı cami çevresine otopark, peyzaj ve meydan

projenin kapsamı ve hedefleri:

Niğde Belediyesi tarafından başlatılan Dışarı Cami Otoparkı ve Peyzaj Projesi, şehir merkezindeki trafik ve otopark sorununu hafifletmeyi, tarihi dokuyu korumayı ve kamusal yaşam alanlarını artırmayı amaçlıyor.

Projede planlanan katlı otopark kent merkezinde park arayışını azaltarak trafik yoğunluğunu hafifletmeyi hedefliyor. Buna ek olarak cami çevresinin düzenlenmesiyle genişletilecek avlu ve oluşturulacak yeni meydan, kentin kamusal kullanımını yeniden düzenleyecek.

kamulaştırma ve saha hazırlığı:

Belediye açıklamasına göre alandaki 120 konutun kamulaştırma işlemleri tamamlandı ve 5 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Alan açma ve zemin hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat sürecine geçildi.

Bu aşama, projenin uygulamaya dönük hazırlıklarının büyük oranda tamamlandığını gösteriyor; kent dokusuna müdahale edilen bölgelerdeki teknik hazırlıklar titizlikle yürütüldü.

kentsel yaşam ve sosyal donatılar:

Proje kapsamında tarihi Dışarı Camiinin çevresi yeniden düzenlenecek, cami avlusu genişletilecek ve meydan düzenlemesiyle çevreye ferah bir görünüm kazandırılacak. Ayrıca vatandaşa açık modern dinlenme alanları ve emekliler için bir lokal planlanıyor.

Bu düzenlemeler, özellikle çevrede yaşayanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ve meydanın günlük yaşamda kullanımını artırmayı hedefliyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir projeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Şehrimizin tam kalbinde, hem trafik ve otopark çilesine neşter vuruyor hem de tarihi dokumuza sahip çıkarak ecdat yadigarı camimizin çevresini şanına yakışır bir ferahlığa kavuşturuyoruz. Kamulaştırma ve alan hazırlıklarını tamamladığımız projemizde temeli atmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, projeye destek veren vatandaşlara teşekkür ederek temel atma törenine ilişkin davetini yineledi. Törenin 9 Ekim Cuma günü saat 13.30'da gerçekleştirileceği belirtilirken tüm Niğdeliler katılmaya çağrıldı.

NİĞDE’DE DIŞARI CAMİ OTOPARKI VE PEYZAJ PROJESİ’NİN TEMELİ ATILIYOR

NİĞDE’DE DIŞARI CAMİ OTOPARKI VE PEYZAJ PROJESİ’NİN TEMELİ ATILIYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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