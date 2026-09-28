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Niğde merkezli soruşturmada banka hesaplarıyla 1 milyar liralık yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarıldı

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda banka hesapları üzerinden 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık transfer tespit edildi; 5 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde merkezli soruşturmada banka hesaplarıyla 1 milyar liralık yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarıldı

Operasyonun ayrıntıları:

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Niğde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dört ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve adli incelemelerde, toplam 14 şüphelinin banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerine para transferlerinde aracı olarak kullanıldığı belirlendi.

Soruşturmada hesaplar üzerinden aktarılan tutarın 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 lira olduğu tespit edildi. Bu bulgular üzerine Niğde merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Nevşehir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerden 10 kişinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç ve ele geçirilen materyaller:

Şüphelilerin evlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen veriler üzerinde yapılan analizler, hesabı kullanılan kişilerin fon akışı ve iletişim ağlarına ilişkin ek deliller sağladı. Elde edilen dijital kanıtlar soruşturmanın ana eksenini oluşturdu.

Şüphelilerden 25 Eylül'de adliyeye sevk edilenler arasında 5 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi; soruşturma ve delil incelemeleri savcılık nezaretinde sürüyor.

NİĞDE MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA...

NİĞDE MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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