Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden sürdürülebilirlikte dikkat çeken sıçrama

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi global sıralamada ilerledi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Universitas Indonesia tarafından hazırlanan UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçlarına göre dünya genelinde 173’üncü, Türkiye genelinde 18’inci ve devlet üniversiteleri arasında 14’üncü sırada yer aldı. Üniversitenin son bir yılda kaydettiği ilerleme, kurumun iklim dostu kampüs hedeflerine yaptığı yatırımın somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

sıralamadaki yükselişin arka planı:

NÖHÜ, 2021’de dünya sıralamasında 620. sıradayken; 2022’de 442, 2023’te 357, 2024’te 293 ve 2025’te 254 olarak sıralandı. 2026 sonuçlarıyla üniversite, geçen yıla göre 81 basamak birden yükselerek 173. sıraya ulaştı ve 2021’den bu yana toplam 447 basamaklık bir gelişme kaydetti. Bu istikrarlı yükseliş, kurumun sürdürülebilirlik stratejisinin etkisini ortaya koyuyor.

üniversitenin sürdürülebilirlik uygulamaları:

Üniversiteden yapılan açıklamada; enerji ve su kaynaklarının verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesi, çevre dostu altyapının geliştirilmesi ile sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu alanlardaki uygulamalar, GreenMetric değerlendirme kriterleriyle doğrudan bağlantılı bulunuyor.

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu elde edilen sonucu, iklim dostu kampüs hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların bir göstergesi olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "2021 yılında 620’nci sırada yer alan üniversitemizin 2026 yılında 173’üncü sıraya yükselmesi ve yalnızca son bir yılda 81 basamak ilerlemesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. NÖHÜ’nün hedefi olan dünyada ilk 100 üniversite arasında yer almaya çok yaklaştık. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz".

Üniversite yönetimi, elde edilen başarıyı sürdürülebilirlik politikalarını güçlendirerek ve kampüs uygulamalarını yaygınlaştırarak devam ettirmeyi planlıyor. Bu sonuç, hem yerel hem de uluslararası platformlarda NÖHÜ'nün çevresel performansının yükseldiğine dair önemli bir işaret niteliği taşıyor.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NÖHÜ), UI GREENMETRİC DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI 2026 SONUÇLARINA GÖRE DÜNYADA 173’ÜNCÜ, TÜRKİYE’DE 18’İNCİ, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İSE 14’ÜNCÜ SIRADA YER ALDI.