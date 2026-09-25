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Niğde polisinden dolandırıcılık uyarısı: dikkat edilmesi gerekenler

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazarlarda ve kamusal alanlarda, telefon, sosyal medya, araç kiralama ve IBAN dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde polisinden dolandırıcılık uyarısı: dikkat edilmesi gerekenler

Niğde'de dolandırıcılığa karşı bilgilendirme

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda bilgilendirdi. Ekipler semt pazarları, cadde ve sokaklar, sürücü kursları, hastaneler ve parklarda halkla bir araya geldi.

bilgilendirme konuları:

Çalışmalarda telefonla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden yatırım ve alışveriş dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı ve IBAN numarası kiralama suçları hakkında detaylı bilgiler verildi. Ekipler, vatandaşlara karşılaşılabilecek senaryoları ve dikkat edilmesi gereken işaretleri aktardı.

vatandaşlara uyarılar:

Vatandaşlara, tanımadıkları numaralardan gelen arama ve mesajlara karşı dikkatli olmaları hatırlatıldı. Polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin para talep etmeyeceği vurgulanarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARI...

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARI DOLANDIRICILIK VE MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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