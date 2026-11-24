Niğde valiliği uyarısı

Niğde Valiliği, 24 Kasım Salı günü il genelinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada, yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği ve akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Hava durumu ve zamanlaması:

Valilik, değerlendirmelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirtti. Yapılan uyarıda yağışların öğle saatlerinden itibaren başlayarak 21.00'e kadar etkili olması beklendiği ifade edildi.

Beklenen olumsuzluklar ve uyarılar:

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Valilik, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililerden gelen bu çağrı, özellikle riskli bölgelerde yaşayanlar ve ulaşımda bulunacak olanlar için önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.

NİĞDE VALİLİĞİ, 24 KASIM SALI GÜNÜ SAAT 12.00 İLE 21.00 ARASINDA İL GENELİNDE YER YER KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENDİĞİNİ DUYURARAK VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.