niğde'de 60+ tazelenme üniversitesi ile eğitimde yaş sınırı kalktı

niğde ömer halisdemir üniversitesi'nde 60+ uygulaması başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ileri yaştaki bireyleri üniversite sıralarıyla yeniden buluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda hayata geçirilen programın açılışında ilk dersi veren isim üniversite rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu oldu.

Programın başlama aşamasında kayıt olan 49 öğrenci, yıllar sonra yeniden ders dinlemenin heyecanını yaşadı. Rektör Uslu, üniversitelerin yalnızca gençlere eğitim veren kurumlar olmadığını, toplumun her kesimine katkı sunmak zorunda olduklarını vurguladı ve değerler eğitimi ile üniversite-şehir bütünleşmesine dikkat çekti.

eğitim süreci ve sorumluluklar:

Tazelenme Üniversitesi, sadece sosyal etkinliklerden oluşan bir yapı değil; düzenli bir eğitim programı olarak tasarlandı. Rektör Uslu'nun açıklamasına göre programda öğrencilere öğrenci kimlik kartı veriliyor, diğer üniversite öğrencilerinde olduğu gibi devam zorunluluğu ve sınavlar bulunuyor. İleri yaştaki kursiyerler yaklaşık iki yıl boyunca farklı dersler alacak ve eğitimlerini tamamladıklarında diplomaya benzer bir belgeyle mezun edilecekler.

müfredat ve hedeflenen kazanımlar:

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Nalan Gördeles programın içeriğine ilişkin bilgiler verdi. İlk dönemin 12 hafta süreceği, eğitimin teorik ve uygulamalı çalışmalarla destekleneceği bildirildi. Müfredatta ileri yaşta ruh sağlığının korunması, bedensel sağlığın desteklenmesi, müzik ve sanat, bağımlılıkla mücadele ve şiddetle mücadele, dijital okur yazarlık gibi alanlar yer alıyor.

Gördeles, amaçlarının ileri yaştaki bireylerin sahip olduğu birikimi akademisyenlerin bilimsel bilgisiyle birleştirerek 'birlikte öğrenme' ortamı oluşturmak olduğunu söyledi. Ayrıca öğrencilerin toplumsal hayata katkı sunabilecekleri projelerde yer almalarının sağlanacağı belirtildi.

Program dört dönemlik bir yapı olarak planlandı; iki yıl ve dört dönemin ardından katılımcılara mezuniyet belgesi verilecek. Koordinatör, ilerleyen yıllarda programın kapsamının genişletilerek dört yıla kadar uzatılabileceğini ve lisans düzeyine yakın bir yapı hedeflendiğini açıkladı.

katılımcı deneyimleri ve toplumsal boyut:

60+ Tazelenme Üniversitesi'nin ilk dersine katılan vatandaşlar, yıllar sonra tekrar okul sıralarına dönmenin mutluluğunu dile getirdi. Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan öğrenciler, üniversite ortamında bulunmaktan ve yeni bilgiler edinme fırsatı yakalamaktan memnun olduklarını ifade etti. Programın sosyal hayata yeniden katılım, zihinsel canlılık ve kuşaklar arası bilgi paylaşımı açısından olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Üniversite yönetimi ve koordinatörler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen bu çalışmanın örnek olmasını amaçladıklarını belirterek, gelecek yıllarda programa yeni öğrenciler katmayı hedeflediklerini söyledi.

Niğde’de üniversite sıralarında yaş sınırı kalktı: 60 yaş üstü öğrenciler ilk derslerine başladı