Niğde'de 60 yaş üstü için tazelenme üniversitesi dönemi başlıyor

60+ Tazelenme Üniversitesi uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 6 Ekim itibarıyla derslere başlayacak. Programın hedef kitlesi, üniversite eğitimi almak isteyip çeşitli nedenlerle fırsat bulamayan veya kendisini farklı alanlarda geliştirmek isteyen 60 yaş ve üzeri vatandaşlar olarak belirlendi.

Program içeriği ve eğitim düzeni:

Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Nalan Gördeles, projenin yaklaşık bir yıldır hazırlandığını ve amacın yaş almayı her dönemde anlamlı, üretken ve değerli kılmak olduğunu söyledi. Eğitimler alanında uzman gönüllü akademisyenler tarafından yürütülecek; program 12 hafta sürecek ve öğrenciler haftada iki gün, ikişer saat teorik ve uygulamalı derslere katılacak.

Ders programında kendini tanıma, iletişim ve sosyal-kültürel becerilere yönelik eğitimlere yer verilecek. Gördeles, ilk dersin NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından verileceğini ve öğrencilerle birlikte toplum yararına projeler geliştirileceğini belirterek üniversite yönetimi ile akademisyenlere teşekkür etti.

Öğrenci statüsü ve mezuniyet koşulları:

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, tazelenme fikrinin yaklaşık bir buçuk yıl önce gündeme geldiğini ifade etti ve programa tüm 60 yaş üstü vatandaşları davet etti. Uslu, uygulamanın üniversite açısından bir ilk olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört dönem (iki yıl) boyunca zorunlu derslere devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Uslu ayrıca tazelenme öğrencilerinin üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası olacağını belirterek, katılımcılara kimlik kartları verileceğini ve diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olacaklarını aktardı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara mezuniyet ve kep töreniyle diplomaları takdim edilecek.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, öğrenmenin yaşa bağlı olmadığını vurgulayarak projenin sosyal sorumluluk boyutuna dikkat çekti. Akmeşe, büyüklerin yılların birikimiyle sahip olduğu tecrübenin toplum için değer taşıdığını, bu deneyimlerin yeni bilgilerle buluşmasının ve kuşaklar arası bağların güçlenmesinin önemini söyledi; projeye katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür ederek öğrencilere sağlık ve başarı diledi.

Tanıtım programına Niğde Belediye Başkan Vekili Bülent Küçüktuna, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenci adayları ve davetliler katıldı. Lansman sırasında ilk öğrenci adaylarından Abdurrahim Özgün de söz aldı. Program, şiir ve müzik konseriyle sona erdi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ TANITIM PROGRAMI YAPILDI