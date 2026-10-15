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Niğde'de altı katlı daireden düşüş: İ.Ç. yaşamını yitirdi

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 6. kattan düşen 55 yaşındaki İ.Ç. hayatını kaybetti; cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:07

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de altı katlı daireden düşüş: İ.Ç. yaşamını yitirdi

Niğde'de 6'ıncı kattan düşüş

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İ.Ç. (55) oturduğu dairenin bulunduğu 6'ıncı kattan düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

olay yerinde ilk bulgular:

Saldırgan veya üçüncü bir kişinin müdahalesine dair bilgi paylaşılmadı; olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ilk belirlemeler henüz netlik kazanmadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İ.Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi ve olay yerinde yapılan ön incelemelerin ardından cansız beden otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini alıyor, apartman içi ve çevresel deliller değerlendiriliyor. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde başlatılan inceleme sürüyor; ölüm nedeninin kesinleşmesi için adli tıp raporu bekleniyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

NİĞDE’DE BİR APARTMANIN 6’NCI KATINDAN DÜŞEN 55 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

NİĞDE’DE BİR APARTMANIN 6’NCI KATINDAN DÜŞEN 55 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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