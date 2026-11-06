Niğde'de bağışlar umudu büyütüyor: onlarca nakil hayat verdi

Niğde'de yapılan bağışların kapsamı:

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda kentteki organ bağışlarına ilişkin verileri paylaştı. İnan, Niğde'de bugüne kadar 2 bin 671 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirtti.

İnan, beyin ölümü vakalarına ilişkin yıllara göre dağılımı da aktardı: 2024’te beyin ölümü gerçekleşen 5 kişiden 2’sinin, 2025’te 13 kişiden 6’sının ve 2026 yılı açıklama tarihine kadar beyin ölümü gerçekleşen 8 kişiden 1’inin organlarının bağışlandığını ifade etti. Bu bağışlar sayesinde kentte toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea naklinin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Türkiye genelindeki bekleyen ve kaybedilen hastalar:

İnan, Türkiye genelinde organ bekleyen hasta sayısına da değindi. Buna göre ülke çapında 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediği, bekleme listesindekilerin 26 bin 141’inin böbrek nakline ihtiyaç duyduğu ve listede 599 çocuğun bulunduğu bildirildi. Ayrıca 2025 yılında organ nakli beklerken 4 bin 769 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bağış başvurusu ve çağrı:

İnan, organ bağışı başvurularının yetkili sağlık kuruluşlarının yanı sıra e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de yapılabileceğini hatırlattı. İnan sözlerini, "Bugün vereceğimiz bir bağış kararı, yarın bir çocuğun geleceği, bir annenin umudu, bir ailenin yeniden mutluluğu olabilir" ifadeleriyle sonlandırdı ve vatandaşları bağışta bulunmaya çağırdı.

DR. ÖĞR. ÜYESİ DOĞAN BAHADIR İNAN - NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ