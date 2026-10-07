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Niğde'de başkanın fotoğrafıyla açılan sahte WhatsApp hesaplarına dikkat

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir'in adı kullanılan sahte WhatsApp hesaplarının para ya da doğrulama kodu istediğini bildirerek vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Niğde'de başkanın fotoğrafıyla açılan sahte WhatsApp hesaplarına dikkat

Belediyeden açıklama:

Niğde Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Emrah Özdemir adına ve fotoğrafına yer verilerek oluşturulan sahte WhatsApp hesapları üzerinden vatandaşlara mesaj gönderildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu hesaplar aracılığıyla para veya doğrulama kodu talep edilebildiğine dikkat çekildi ve vatandaşların bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemesi istendi.

ne yapılmalı:

Belediye, şüpheli hesapların engellenmesi ve WhatsApp üzerinden doğrudan şikayet edilmesi çağrısında bulundu. Vatandaşların gelen mesajlarda yer alan bağlantılara tıklamaması, kimlik doğrulama kodlarını paylaşmaması ve resmi belediye kanallarından doğrulama yapması gerektiği vurgulandı.

Niğde Belediyesi ayrıca dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını, benzer bir mesajla karşılaşılması durumunda hesabın bildirilip engellenmesini talep ettiğini bildirdi.

EMRAH ÖZDEMİR- NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI

EMRAH ÖZDEMİR- NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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