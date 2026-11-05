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Niğde'de Beyazkışlakçı mevkiinde araç çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Beyazkışlakçı mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu İ.K. (72) yaşamını yitirdi; 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de Beyazkışlakçı mevkiinde araç çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

çarpışmanın ayrıntıları:

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Çamardı-Pozantı karayolunun Beyazkışlakçı köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda İ.K. (72) hayatını kaybetti.

Kazada, S.D. (54) idaresindeki 01 BDK 910 plakalı araç ile karşı yönden gelen A.K. (67) yönetimindeki 55 H 4858 plakalı araç çarpıştı.

yaralananlar ve müdahale:

Sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.D., F.D. ve R.K. yaralandı; toplamda 5 yaralının olduğu bildirildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunmadığı ve tüm yaralıların Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği açıklandı.

inceleme sürüyor:

Olay yerinde ilk müdahalelerin ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın kesin nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

NİĞDE&#039;NİN ÇAMARDI İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ...

NİĞDE'NİN ÇAMARDI İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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