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Niğde'de bir haftalık operasyonlarda 275 kişi hakkında işlem yapıldı

21-27 Eylül 2026'de Niğde Emniyet ve Jandarma ekiplerinin çalışmalarında 275 kişi hakkında işlem yapıldı, 7 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de bir haftalık operasyonlarda 275 kişi hakkında işlem yapıldı

Operasyonun kapsamı:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 275 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu dönemde yürütülen operasyonlar sonucu 7 kişi tutuklandı, çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.

Asayiş operasyonlarında ele geçirilenler:

Asayiş uygulamalarında güvenlik güçleri tarafından çok sayıda silah ve delil ele geçirildi. Buluntular arasında 5 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 54 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gaz tabancası, 2 gaz kapsülü, 4 motosiklet ve 2 kesici-delici alet yer aldı.

Narkotik ve kaçakçılık operasyonları:

Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 26 şüpheli yakalandı; operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet aseton ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı ve bunlardan 2 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda ayrıca 1.901.240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ile 9 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ve aydınlatılan vakalar:

Olay Yeri İnceleme görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda vücut izlerinden 19 olay aydınlatıldı ve bu olaylarla ilgili 18 fail tespit edildi. Aydınlatılan olayların dağılımında; 4'ü 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 3'ü ölümlü trafik kazası, 2'si ikamette ızrar, 2'si çalıntı terk oto olarak kaydedildi. Diğer vakalar arasında kasten yaralama/cinsel taciz, dolandırıcılık, ateş etme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, izinsiz kazı, oto inceleme ve buluntu motosiklet olayları bulunuyor.

Trafik denetimleri ve KGYS sonuçları:

Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 37.025 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal tespit edilen sürücülere yönelik uygulamada, 206'sı motosiklet olmak üzere 1.843 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 18'i motosiklet olmak üzere 146 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 473 araç sürücüsünden ihlali belirlenen 467'sine, aralarında 28 motosiklet sürücüsünün de bulunduğu kişilere cezai işlem uygulandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda da 7 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Yetkililer, eş zamanlı yürütülen asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik denetimlerinin il genelinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çok yönlü bir yaklaşımın parçası olduğunu belirtti.

NİĞDE’DE 21-27 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI...

NİĞDE’DE 21-27 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 275 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI, 7 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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