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Niğde'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı, yaralandı

Niğde'de Süleyman Fethi Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak sürücünün yaralanmasına neden oldu; sağlık ekipleri müdahale edip yaralıyı hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı, yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Niğde'de, Süleyman Fethi Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle sürücü yaralandı; çevredeki vatandaşların ve olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis ekipleri ve trafik ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri alıp olayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, kazaya ilişkin teknik ve görgü tutanakları tutuldu.

NİĞDE’DE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

NİĞDE’DE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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