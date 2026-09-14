Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1195 -0,36%
Bist 14.293,58 -1,20%
Altın Gram 6.765,40 -1,83%
EUR/USD 1,1538 -0,54%
Brent Petrol 108,74 +3,95%
--°

Niğde'de eğitimde öncelik hayat becerileri: Nedim Akmeşe'den yeni dönem mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 2026-2027 eğitim yılı mesajında çocukları sınavların ötesinde hayata hazırlamanın ve aile-okul iş birliğinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Niğde'de eğitimde öncelik hayat becerileri: Nedim Akmeşe'den yeni dönem mesajı

Vali Akmeşe'nin yeni dönem mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerini iletti. Yeni döneme umut, heyecan ve azimle başladıklarını belirten Akmeşe, eğitimin ülkenin geleceğini inşa etmedeki rolüne dikkat çekti.

eğitimin odağı: hayat becerileri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli:

Akmeşe, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli istikametinde temel hedefin çocukları yalnızca sınavlara değil, hayata ve geleceğe hazırlamak olduğunu vurguladı. Mesajında sınav başarısının önemine değinmekle birlikte, öğrencilerin yaşam becerileri, merak duygusu ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesinin de öncelikli olduğunu belirtti.

öğretmen, veli ve toplumun rolü:

Vali Akmeşe, öğretmenleri eğitim sisteminin en önemli gücü olarak nitelendirerek onların bilgi ve sabırla öğrencilerin akademik gelişimi kadar karakter gelişimlerine de rehberlik ettiğini söyledi. Velilere seslenen Akmeşe, eğitim sürecinin okul, aile ve toplum arasındaki güçlü iş birliğiyle anlam kazandığını, ailelerin sağlayacağı desteğin başarı yolunda belirleyici olduğunu ifade etti.

Mesajında öğrencileri Türkiye'nin geleceği olarak tanımlayan Akmeşe, gençlere kendilerine güvenmeleri, merak etmeyi sürdürmeleri ve çalışmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu. Vali, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı, huzurlu ve verimli bir dönem olmasını temenni etti.

NİĞDE VALİSİ NEDİM AKMEŞE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA MESAJ...

NİĞDE VALİSİ NEDİM AKMEŞE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkâri'de sınıflar yeniden açıldı: 60 bin 712 öğrenci derse başladı
images

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma
images

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında
images

Akın'dan yeni döneme mesaj: eğitim ülkenin en kalıcı sermayesidir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erbaa belediyesi filoyu yenileyerek hizmet kapasitesini artırdı

Jantsa'dan ASKON Aydın'a katılım: sanayi cephesi ortak hareket ediyor

Hakkâri'de sınıflar yeniden açıldı: 60 bin 712 öğrenci derse başladı

Bodrum'da tefecilik, yağma ve dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi