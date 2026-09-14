Niğde'de eğitimde yeni dönem: belediye yatırımları öne çıktı

Başkan Özdemir'den 2026-2027 eğitim yılı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerini iletti. Yeni dönemin hem Niğde'ye hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Özdemir, eğitimin güçlü toplumların ve gelişmiş şehirlerin en temel unsuru olduğunu vurguladı.

Belediyenin eğitim vizyonu:

Özdemir, konuşmasında Niğde Belediyesi'nin eğitime verdiği önemi örnek projeler üzerinden anlattı. Belediye politikalarının merkezinde "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" anlayışı bulunduğunu belirten Özdemir, "öğrenci dostu Niğde" vizyonu çerçevesinde yeni nesil kütüphaneler, etüt merkezleri, kültürel faaliyetler ve çeşitli desteklerle gençlerin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade etti. Belediye, eğitim alanında gençlerin ihtiyaçlarına yönelik proje geliştirmeyi ve mevcut çalışmaları genişletmeyi hedefliyor.

Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere çağrı:

Başkan Özdemir, öğrencilere azim ve kararlılıkla hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulundu; kitaplarla dost olmalarını ve kendilerini bilimin ışığında geliştirmelerini öğütledi. Öğretmenlerin omuzlarındaki büyük sorumluluğa dikkat çeken Özdemir, eğitim camiasına teşekkür etti ve idarecilere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI