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niğde'de erasmus+ deneyimleri bor ve altunhisar'da aktarıldı

Bor ve Altunhisar toplantılarında Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nin Erasmus+ KA122-ADU projesi ile Erasmus+ deneyimleri, drama ve kapsayıcı eğitim paylaşıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Ayşe Şen

niğde'de erasmus+ deneyimleri bor ve altunhisar'da aktarıldı

Erasmus+ etkinlikleri Niğde'nin iki merkezinde buluştu:

Niğde-Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen Erasmus+ KA122-ADU projesi kapsamında düzenlenen "Erasmus+ Deneyimden Uygulamaya: Halk Eğitimi Merkezleri Buluşuyor" etkinlikleri, Bor ve Altunhisar ilçelerinde gerçekleştirildi. Etkinliklerin ilk buluşması 12 Ekim tarihinde Bor Halk Eğitimi Merkezinde yapıldı; program daha sonra Altunhisar Halk Eğitimi Merkezinde sürdü.

Programın odağı ve uygulamalar:

Çalışmalar, Yetişkin Eğitiminde Kapsayıcı Eğitim İçin Uluslararası Drama Köprüsü projesi çerçevesinde katılımcılara Erasmus+ hareketlilik deneyimlerini, Avrupa'da gözlemlenen iyi uygulamaları ve bu uygulamaların yetişkin eğitimine aktarılma yollarını aktardı. Etkinliklerde Erasmus+ fırsatları, kapsayıcı eğitim ilkeleri ve drama yöntemleri ele alındı. Uygulamalı drama atölyeleri iletişim, empati ve iş birliğinin öğrenme süreçlerindeki rolünü ön plana çıkardı; katılımcılar oyun temelli etkinliklerle yöntemleri deneyimleme imkânı buldu.

Bilgi paylaşımı ve proje geliştirme:

Programda ayrıca EPALE platformu tanıtıldı, katılımcıların etkileşimini artırmak üzere Kahoot bilgi yarışması düzenlendi ve proje fikir atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyelerde kurumların ihtiyaçları temel alınarak yeni Erasmus+ proje fikirleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve somut öneriler toplandı.

Hedefler ve sürdürülebilirlik:

Etkinliklerde, Erasmus+ projelerinin yalnızca hareketlilik faaliyetleriyle sınırlı kalmaması; edinilen bilgi ve deneyimlerin yerel eğitim uygulamalarına aktarılması ve sürdürülebilir hale getirilmesinin önemi vurgulandı. Avrupa deneyimlerinin yerel uygulamalara kazandırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması temel hedefler arasında yer aldı. Niğde Merkez Halk Eğitimi Merkezi'nin Erasmus Days 2026 kapsamında il genelindeki merkezlerle bir araya gelerek Erasmus+ fırsatlarını tanıtma ve yetişkin eğitiminde kapsayıcı, yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlama hedefi de paylaşıldı.

ERASMUS+ DENEYİMLERİ BOR VE ALTUNHİSAR’DA PAYLAŞILDI

ERASMUS+ DENEYİMLERİ BOR VE ALTUNHİSAR’DA PAYLAŞILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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