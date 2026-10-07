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Niğde'de iletişimi güçlendiren adım: işaret dili kursu mezunlarına sertifika

Niğde Halk Eğitimi Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen Türk İşaret Dili kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifika verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Niğde'de iletişimi güçlendiren adım: işaret dili kursu mezunlarına sertifika

etkinlik detayları:

Niğde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu tamamlandı. Kursu başarıyla bitiren katılımcılara düzenlenen törende sertifikaları takdim edildi.

Törene Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin de katılarak mezunları tebrik etti. Eğitim sürecinde gösterilen emek ve gayret, törenle belgeye dönüştürüldü.

amaç ve kursun içeriği:

Kursun temel hedefi, işitme engelli bireylerle daha sağlıklı ve etkili iletişim kurulmasına katkı sağlamak oldu. Eğitim programı, katılımcılara temel işaret dili becerilerini kazandırmayı ve günlük yaşamda iletişimi kolaylaştırmayı amaçladı. Sertifika töreninde kursiyerlerin edinilen bilgileri uygulama ve toplumsal etkileşimi artırma konusundaki kararlılığı öne çıkarıldı.

toplumsal etkiler ve sürdürülebilir eğitim:

Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türk İşaret Dilinin yalnızca bir iletişim yöntemi olmadığı; iletişim engellerinin aşılması ve daha kapsayıcı bir toplum oluşturulması açısından önemli bir araç olduğu vurgulandı. Kurum, "Hayat Boyu Öğrenme" anlayışı doğrultusunda farklı kesimlere yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti ve kursun düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara, eğiticilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

NİĞDE’DE TÜRK İŞARET DİLİ KURSUNU TAMAMLAYANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ

NİĞDE’DE TÜRK İŞARET DİLİ KURSUNU TAMAMLAYANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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