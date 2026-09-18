Niğde'de kahramanlarla kardeşlik yolunda yürüyüş

yürüyüşün güzergahı ve katılımcılar:

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü anısına düzenlenen 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşü, Derbent Kavşağı'ndan başlayıp Ömer Halisdemir Meydanında sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte birlik ve vefa duygusu ön plandaydı.

Yürüyüşe katılanlar arasında Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Hasan İpek, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Katılımcılar yürüyüş boyunca şehit ve gazilere saygılarını göstermek için tek yürek oldu.

protokolün mesajları:

Program sırasında konuşan Vali Nedim Akmeşe, gençler, gaziler ve şehit aileleriyle birlikte yürümekten büyük gurur duyduğunu vurguladı. Vali Akmeşe'ye göre tarih boyunca vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı için canını ortaya koyan bir milletin evlatları olunduğu, şehit ve gazilerin bu vatan sevgisinin en somut timsalleri olduğu ifade edildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise gazilerin Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Özdemir, vatanın bağımsızlığı ve milletin bekası uğruna canlarını siper eden kahramanların 19 Eylül Gaziler Günü'nü içten duygularla kutladığını ve bu toprakların şehitler ile gazilerin emanetinde olduğunu söyledi.

birlik ve minnet vurgusu:

Yürüyüş boyunca öne çıkan temalar vefa, birlik ve genç kuşaklara aktarılacak tarih bilinci oldu. Katılımcıların omuz omuza yürüyüşü, meydanda oluşturulan birlik tablosuyla halka açık bir minnet gösterisine dönüştü. Etkinlik, Vali Akmeşe ve Belediye Başkanı Özdemir'in konuşmalarının ardından sona erdi.

Niğde’de 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşü gerçekleştirildi