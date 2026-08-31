Niğde'de karbondioksit anjiyografisiyle periferik arter tedavisi

Niğde'de uygulamanın detayları:

Girişim ve yöntem:

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesinde periferik arter hastalığı bulunan bir hastaya, damarların görüntülenmesinde karbondioksit (CO) kullanılarak anjiyografi yapıldı ve gerekli endovasküler tedavi başarıyla gerçekleştirildi.

CO anjiyografi yöntemiyle damar yapıları net biçimde görüntülenerek hedef bölgelere müdahale edildi. Bu teknik, özellikle böbrek fonksiyonları açısından risk taşıyan hastalarda iyotlu kontrast madde kullanımını azaltma potansiyeli nedeniyle önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Operasyonu gerçekleştiren ekip:

Girişim, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği hekimleri Dr. Öğr. Üyesi Servet Turgut ile Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu tarafından yapıldı. İşlem sırasında anestezi ve ameliyathane ekibi de görev aldı ve operasyon başarılı sonuç verdi.

Hastane değerlendirmesi ve sonuç:

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, uygulamanın hastanede güncel endovasküler tedavi yöntemlerinin uygulanması ve hastalara daha geniş tedavi seçenekleri sunulması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Zor, başarılı uygulamada görev alan hekimler ile anestezi ve ameliyathane ekibine teşekkür etti.

NİĞDE’DE ANJİYOGRAFİ İLE GİRİŞİMSEL TEDAVİ UYGULANDI