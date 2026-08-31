Dolar 48,2461 +0,03%
Euro 56,0155 +0,26%
Bist 14.553,48 -0,60%
Altın Gram 6.959,07 -0,96%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,84 +3,16%
--°

Niğde'de karbondioksit anjiyografisiyle periferik arter tedavisi

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde periferik arter hastalığına karbondioksit anjiyografisiyle girişimsel tedavi uygulandı; yöntem böbrek riski olanlara alternatif sunuyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Niğde'de karbondioksit anjiyografisiyle periferik arter tedavisi

Niğde'de uygulamanın detayları:

Girişim ve yöntem:

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesinde periferik arter hastalığı bulunan bir hastaya, damarların görüntülenmesinde karbondioksit (CO) kullanılarak anjiyografi yapıldı ve gerekli endovasküler tedavi başarıyla gerçekleştirildi.

CO anjiyografi yöntemiyle damar yapıları net biçimde görüntülenerek hedef bölgelere müdahale edildi. Bu teknik, özellikle böbrek fonksiyonları açısından risk taşıyan hastalarda iyotlu kontrast madde kullanımını azaltma potansiyeli nedeniyle önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Operasyonu gerçekleştiren ekip:

Girişim, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği hekimleri Dr. Öğr. Üyesi Servet Turgut ile Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu tarafından yapıldı. İşlem sırasında anestezi ve ameliyathane ekibi de görev aldı ve operasyon başarılı sonuç verdi.

Hastane değerlendirmesi ve sonuç:

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, uygulamanın hastanede güncel endovasküler tedavi yöntemlerinin uygulanması ve hastalara daha geniş tedavi seçenekleri sunulması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Zor, başarılı uygulamada görev alan hekimler ile anestezi ve ameliyathane ekibine teşekkür etti.

NİĞDE’DE ANJİYOGRAFİ İLE GİRİŞİMSEL TEDAVİ UYGULANDI

NİĞDE’DE ANJİYOGRAFİ İLE GİRİŞİMSEL TEDAVİ UYGULANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sıfır atık uygulaması 8 yılda ekonomiye 365 milyar lira kazandırdı
images

Yenice'ye yeni acil sağlık istasyonu: erişim ve müdahale hızında hedef iyileşme
images

Aydın'da incir hasadında verim, kalite ve ihracata çözüm arayışı
images

Konya'da yaz sıcağında da sofraların favorisi: arabaşı çorbası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sıfır atık uygulaması 8 yılda ekonomiye 365 milyar lira kazandırdı

Ankara’dan yola çıkan araçta bulundu: Yozgat’ta bin 848 sentetik ecza hap ele geçirildi

Kafenin girişine dalan araç anı kameraya yansıdı

Çermik'te sağlık ve müzik: Melike Belkıs Kaplıcaları Festivali 5-6 eylül'de

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı