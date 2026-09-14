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Niğde'de KOP keşif merkezi hazırlığı: gençlerin okuma ve yaşam becerileri güçlendirilecek

Niğde'de 10 Eylül 2026'de gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, KOP Okuyor destekli keşif merkezi projesinde iş birliği, eğitim ve farkındalık programları planlandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Niğde'de KOP keşif merkezi hazırlığı: gençlerin okuma ve yaşam becerileri güçlendirilecek

Niğde'de ortak akılla yeni nesil keşif merkezi hazırlanıyor

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Niğde Eğitimli Yeni Nesil KOP Keşif Merkezi" projesi için 10 Eylül 2026 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (NÜSEM) koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda proje kapsamındaki çalışmalar, kurumlar arası iş birliği mekanizmaları ve uygulama planları ele alındı.

Projenin yürütücüsü ve paydaşların rolleri:

Projenin yürütücülüğünü Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü üstlenirken, ana paydaş olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi görev alıyor. Destek veren diğer kurumlar arasında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Niğde Şube Başkanlığı ve Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bulunuyor. Toplantıya bu kurumların temsilcileri ile projede görev alan akademisyenler katılarak sorumluluk alanları ve katkı biçimleri üzerinde mutabakat sağladı.

Hedefler ve program içerikleri:

Projede öncelikli hedefler arasında çocuk ve gençlerin okuma kültürünün geliştirilmesi, eğitim süreçlerinin desteklenmesi, sosyal ve kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması ve yaşam becerilerinin artırılması yer alıyor. Toplantıda değerlendirmeye alınan faaliyetler arasında eğitim programları, okuma ve kültür etkinlikleri, atölye çalışmaları, kişisel gelişim etkinlikleri ve farkındalık programları bulundu.

Kurumlar kendi uzmanlık alanlarına göre proje uygulamalarına katkı verecek. Buna göre Üniversite, akademik bilgi birikimi ve insan kaynağı ile eğitim ve içerik geliştirme süreçlerine destek sunacak; Yeşilay, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularındaki tecrübesiyle farkındalık ve rehberlik çalışmaları yürütecek; Halk Eğitimi Merkezi ise kurs ve yaygın eğitim faaliyetleriyle projenin eğitim boyutunda aktif rol üstlenecek.

Toplantı sonuçları, projenin çok paydaşlı iş birliğiyle ilerleyeceğini ve çocuk ile gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine bütüncül katkı sağlamayı amaçladığını ortaya koydu. Uygulama takvimi ve sorumluluk dağılımına ilişkin ayrıntıların takip eden toplantılarda netleştirilmesi kararlaştırıldı.

NİĞDE’DE KOP KEŞİF MERKEZİ PROJESİ İÇİN PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ

NİĞDE’DE KOP KEŞİF MERKEZİ PROJESİ İÇİN PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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