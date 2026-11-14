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Niğde'de medya mirasını yaşatacak iletişim müzesi için çağrı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2026'da açılacak İletişim ve Medya Müzesi için eski yayın, radyo, televizyon ve dijital cihaz bağışı çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Niğde'de medya mirasını yaşatacak iletişim müzesi için çağrı

Niğde'de medya mirasını yaşatacak iletişim müzesi için çağrı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi, kentin basın tarihine ışık tutmak ve iletişim araçlarının geçmişten günümüze geçirdiği değişimi belgelemek amacıyla İletişim ve Medya Müzesi kuruyor. Müzenin altyapı ve envanter hazırlıkları sürerken fakülte, vatandaşlardan eski yayın ve iletişim cihazı bağışında bulunmalarını istedi.

Müzenin amacı ve kapsamı:

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 2026'da açılması planlanan müzede gazetecilik, sinema, radyo ve televizyon alanlarında kullanılan ekipmanlar ile yerel basına ait materyaller bir araya getirilecek. Koleksiyon, klasik makineler ve yazılı basın örneklerinin yanı sıra dijital iletişim araçlarını da kapsayacak şekilde bağışlarla genişletilecek.

Bağış çağrısı ve eğitim hedefleri:

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit, müzenin teknik altyapısına yönelik çalışmalara başladıklarını ve basın, iletişim ile medya tarihine ilişkin envanteri genişletmeyi amaçladıklarını belirtti. Koçyiğit, dijitalleşmeyle medya sektöründe kullanılan cihazların hızla değiştiğini vurgulayarak, müzenin öğrencilere bu dönüşümü geçmişte kullanılan araçlar üzerinden inceleme imkanı sunacağını ifade etti.

Koçyiğit, öğrencilerin derslerde teknik özelliklerini öğrendikleri cihazları yakından görmelerinin eğitim açısından önemli olduğunu söyledi ve "Sadece derslerde teknik olarak anlatılan bazı şeylerin somut olarak görülmesi çok kıymetli" dedi. Ayrıca kent ve bölgenin basın tarihine ait materyallerin korunmasının hedeflendiğini belirterek ellerinde gazetecilikte kullanılmış makineler, yazılı basın örnekleri veya sinema, radyo ve televizyon cihazları bulunan vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

Bağış kapsamında dijital cihazların da değerlendirileceği, hatta 10 ila 15 yıl önce kullanılmış cep telefonlarının dahi müze envanterine alınabileceği ifade edildi. Projeye verdiği destek dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür eden Koçyiğit, çalışmanın üniversite öğrencilerinin eğitimine ve bölgenin basın tarihinin korunmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, İLETİŞİM ARAÇLARININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, İLETİŞİM ARAÇLARININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMİ GÖSTERMEK AMACIYLA İLETİŞİM VE MEDYA MÜZESİ'Nİ KURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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