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Niğde'de nesiller arası dayanışma yürüyüşü

Niğde'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde düzenlenen yürüyüş Dışarı Camii önünden Ömer Halisdemir Meydanı'na uzandı; Vali Yardımcısı Soner Divli mesaj verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:34

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Niğde'de nesiller arası dayanışma yürüyüşü

Niğde'de dünya yaşlılar günü yürüyüşü

Niğde'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar Dışarı Camii önünde bir araya geldi ve Ömer Halisdemir Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

yürüyüş ve program:

Kortej meydanda sona erdikten sonra program düzenlendi. Meydandaki etkinlikte konuşma yapan Niğde Vali Yardımcısı Soner Divli, katılımcılara seslendi ve yaşlılara yönelik toplum içindeki yerin önemine vurgu yaptı.

gençlere çağrı ve nesiller arası aktarım:

Divli, yaşlıların sahip olduğu hayat tecrübesinin genç kuşaklar açısından çok değerli olduğunu belirterek büyüklerin sosyal hayattan dışlanmaması gerektiğini ifade etti.

Büyüklerimiz yolun zorluklarını, yokuşlarını, kolaylıklarını ve dönemeçlerini bizlerden çok daha iyi biliyor. Sevgili gençler; önünüzdeki yolculukta karşılaşacağınız durumları ve bu yolun nasıl aşılabileceğini sizlere en iyi anlatacak olanlar büyüklerimizdir

Vali Yardımcısı Divli, ayrıca yaşlı bireylerin bilgi ve tecrübelerini genç nesillere aktarabilecekleri ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti ve etkinliğin nesiller arası dayanışma açısından anlamlı olduğunu kaydetti.

NİĞDE&#039;DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ.

NİĞDE'DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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