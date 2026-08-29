Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Niğde'de okullar için 155 kişilik typ kadrosu ilan edildi

Niğde İŞKUR, 2026-2027'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacak 155 kişilik TYP başvurularını 26-30 Ağustos 2026'da alacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Niğde'de okullar için 155 kişilik typ kadrosu ilan edildi

Niğde İŞKUR'dan 155 kişilik TYP duyurusu

Niğde İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılında çalışmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 155 kişilik kadro açıldığını açıkladı. Programın yürütücüsü olarak Niğde Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü yüklenici olarak belirlendi.

Görev tanımı ve çalışma dönemi:

Programa kabul edilecek kişiler, okul bahçeleri ile giriş-çıkış alanlarında gözetim ve yönlendirme çalışmalarına destek verecek, düzenin sağlanmasına katkı sunacak ve öğretmenlerin yürüttüğü bahçe nöbetlerinde yardımcı olacak şekilde görevlendirilecek. TYP kapsamında hizmet vereceklerin çalışma döneminin 14 Eylül 2026 ile 13 Mart 2027 tarihleri arasında olduğu bildirildi.

Başvuru takvimi ve öncelik kriteri:

Başvuruların 26-30 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacağı duyuruldu. İŞKUR açıklamasında, başvurularda özel güvenlik sertifikası bulunan adayların öncelikli olarak değerlendirileceği belirtildi. Programla ilgili kontenjan sayısı ve tarihler net olarak korunarak ilan metninde verildi.

İlan, başvuru tarihleri ile şartlara uyan adayların değerlendirilmesi sürecine ilişkin temel bilgileri içeriyor. Adaylar, ilan edilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak değerlendirmeye alınacaklar.

NİĞDE İŞKUR’DAN OKULLAR İÇİN 155 KİŞİLİK TYP DUYURUSU

NİĞDE İŞKUR’DAN OKULLAR İÇİN 155 KİŞİLİK TYP DUYURUSU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın ihracatta ikinci yarıya güçlü giriş yaptı
images

Sulama suyu GAP'la Şanlıurfa'nın tarım çeşitliliğini genişletti
images

Kütahya orman yönetimi 2027 döner sermaye bütçesini şekillendiriyor
images

Organik aronya üretimi Hisarcık Güldüren'de rekolteyi 1 tona taşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmur altında binler: Darende Alişan'la coştu

Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti

Talha Özkan yeniden il başkanı seçildi, yeni yönetim açıklandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı