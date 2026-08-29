Niğde'de okullar için 155 kişilik typ kadrosu ilan edildi

Niğde İŞKUR'dan 155 kişilik TYP duyurusu

Niğde İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılında çalışmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 155 kişilik kadro açıldığını açıkladı. Programın yürütücüsü olarak Niğde Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü yüklenici olarak belirlendi.

Görev tanımı ve çalışma dönemi:

Programa kabul edilecek kişiler, okul bahçeleri ile giriş-çıkış alanlarında gözetim ve yönlendirme çalışmalarına destek verecek, düzenin sağlanmasına katkı sunacak ve öğretmenlerin yürüttüğü bahçe nöbetlerinde yardımcı olacak şekilde görevlendirilecek. TYP kapsamında hizmet vereceklerin çalışma döneminin 14 Eylül 2026 ile 13 Mart 2027 tarihleri arasında olduğu bildirildi.

Başvuru takvimi ve öncelik kriteri:

Başvuruların 26-30 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacağı duyuruldu. İŞKUR açıklamasında, başvurularda özel güvenlik sertifikası bulunan adayların öncelikli olarak değerlendirileceği belirtildi. Programla ilgili kontenjan sayısı ve tarihler net olarak korunarak ilan metninde verildi.

İlan, başvuru tarihleri ile şartlara uyan adayların değerlendirilmesi sürecine ilişkin temel bilgileri içeriyor. Adaylar, ilan edilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak değerlendirmeye alınacaklar.

NİĞDE İŞKUR’DAN OKULLAR İÇİN 155 KİŞİLİK TYP DUYURUSU