Niğde'de omuz omuza: kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü

yürüyüş ve katılımcılar:

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşünde gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar omuz omuza yürüdü. Etkinlik, Derbent Kavşağı'ndan başlayıp Ömer Halisdemir Meydanı'nda sona erdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla ilerleyen katılımcılar, şehit ve gazilere olan vefa duygusunu ortaya koydu.

Yürüyüşe Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Hasan İpek, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

valinin mesajı:

Vali Nedim Akmeşe programda yaptığı konuşmada gençler, gaziler ve şehit aileleriyle birlikte yürümenin büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, "Bizler, tarih boyunca vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda gözünü bile kırpmadan öne atılmış bir milletin evlatlarıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu asil milletin vatan sevgisinin en somut ve en gurur verici timsalleridir. Bu meydanda sergilediğimiz birlik tablosu, gazilerimize duyduğumuz sevginin somut bir halidir" dedi.

belediye başkanının sözleri:

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise gazilerin Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası uğruna canlarını siper eden, ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ inancıyla destanlar yazan kahramanlarımızın 19 Eylül Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Bu vatan ve üzerinde başı dik, özgürce nefes aldığımız topraklar, aziz şehitlerimizin ve kıymetli gazilerimizin emanetidir" ifadelerini kullandı.

Program, Vali Akmeşe ve Belediye Başkanı Özdemir'in konuşmalarının ardından sona erdi.

NİĞDE’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 'KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA' YÜRÜYÜŞÜNDE GAZİLER, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR OMUZ OMUZA YÜRÜDÜ.