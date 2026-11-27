Niğde merkezli operasyonda çok sayıda dijital delil ele geçirildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, il merkezli bir yasa dışı bahis ağına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, Niğde ile bağlantılı 16 şüphelinin farklı bahis ve kumar siteleri için para transferlerine aracılık ettiği belirlendi.

Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, yapılan yargılamada 11’i tutuklandı, diğer 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Soruşturmada toplam 8 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesi için aracı işlemler tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; operasyonel kayıtlara ve bilgisayarlara el konuldu. Adli incelemeler bu dijital veriler üzerinden derinleştiriliyor.

Soruşturma kapsamında tespit edilen işlem hacmi 690 milyon 832 bin 756 lira olarak kaydedildi ve mali izleme çalışmalarıyla bağlantılı 152 hesaba el konuldu. Bu hesaplar üzerinden yapılan para akışları incelenerek soruşturmaya yön veren bulgular elde edildi.

adli süreç ve soruşturmanın devamı:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada kolluk kuvvetleri ile savcılık koordineli çalıştı. Mahkeme kararları doğrultusunda çoğu şüpheli tutuklanırken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanmayan bir şüpheli için istihbari ve operasyonel çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında el konulan dijital ve mali belgeler üzerinden sorumluluk zincirinin daha ayrıntılı tespiti hedefleniyor. Yetkililer, benzer suç örgütlerinin takibi ve yapılan işlemlerin fiskal boyutunun açığa çıkarılması için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

NİĞDE MERKEZLİ DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUDA 15 ŞÜPHELİDEN 11’İ TUTUKLANDI.